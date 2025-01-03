Turgutlu Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla, her yıl olduğu gibi bu yıl da kış aylarında ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatmaya devam ediyor. Şehirdeki yardımlar, özellikle kışın zorlayıcı koşullarından etkilenen ailelere yönelik yakacak desteği sağlıyor. Turgutlu Belediyesi, sosyal sorumluluğunu yerine getirerek, kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaya devam ediyor.

Yakacak Yardımı İhtiyaç Sahibi Ailelere Ulaştırılıyor

Turgutlu Belediyesi, her yıl düzenli olarak yaptığı ağaç budama işlemleri ve kötü hava şartları nedeniyle devrilen ağaçlardan elde edilen odunları, bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi’nde hazırlanan odunlar, kış mevsiminde ısınma ihtiyacı duyan ailelere dağıtılacak. Belediye, bu yıl yaklaşık 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye yakacak yardımı yapmayı hedefliyor.

Turgutlu Belediyesi, öz kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak, sosyal belediyecilik anlayışını pratiğe döküyor. Bu yardımlar sayesinde, hem ailelerin evleri ısınıyor hem de gönülleri rahatlıyor.

Başkan Çetin Akın’dan açıklama

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sosyal belediyecilik anlayışımızla, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu yıl da kışın zorlayıcı etkilerinden korunmaları için yaklaşık 2 bin 500 ihtiyaç sahibi ailemize yakacak yardımı yapmayı hedefliyoruz. Belediye olarak, sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz," dedi. Başkan Akın, Turgutlu Belediyesi’nin bu tür yardımlarla, vatandaşlarının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.