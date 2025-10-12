Kış bu yıl erken geldi. Erzincan, Sivas, Bursa, Kastamonu, Sinop, Gümüşhane, Tokat, Bartın, Amasya, Giresun, Niğde, Bolu, Karabük, Kayseri ve Ordu’daki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Şehir merkezlerinde ise yağmur görüldü.

Erzincan ve Sivas

Yağmurun ardından yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ mevkisinde kayganlaşan yollar nedeniyle ulaşım aksadı. Ağır tonajlı bazı araçlar yoldan çıkarak kısa süreli trafiğe kapanmaya neden oldu.

Gümüşhane ve Tokat

Torul ilçesine bağlı Silve Yaylası ve Tokat’ın Topçam yaylasında kar yağışı başladı. Vatandaşlar kar manzaralarını cep telefonlarıyla kaydetti.

Giresun ve Ordu

Giresun’un yüksek kesimleri ve Ordu’nun Perşembe ve Çambaşı yaylaları beyaza büründü. Ordu kent merkezinde ise yağmur etkili oldu.

Kayseri ve Niğde

Erciyes Dağı 3 bin 917 metre rakımında karla kaplandı. Kar kalınlığı yüksek rakımlı bölgelerde 10 santimetreyi buldu. Niğde’de dağcı ekipler tipi nedeniyle yollarını kaybetti, AFAD ve JAK ekipleri güvenli rotalar oluşturarak dönüşlerini sağladı.

Kastamonu ve Bolu

Ilgaz Dağı’nda ve Bolu’daki Ilgaz-Kartalkaya bölgesinde kar ve sis etkili oldu. Çam ağaçları beyaz örtüyle kaplandı, dron görüntüleri çekildi.

Bursa ve Amasya

Uludağ’da Oteller Bölgesi beyaza büründü. Amasya’daki Akdağ ve Dereli yaylalarında kar etkili oldu.

Karabük ve Bartın

Karabük’te Keltepe Kayak Merkezi ve Sarıçiçek Yaylası karla kaplandı. Bartın’da yüksek kesimlerdeki Gezen, Ardıç ve Katırovası yaylaları beyaza büründü.

Adana

Feke ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı; yaylada mahsur kalan vatandaş Cennet Sarıtaş, köydeki komşuları tarafından arazi aracıyla kurtarıldı.