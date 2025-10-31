Kış mevsimi yaklaşırken, hava tahminleri yeniden gündemde. Meteoroloji raporlarına göre sıcaklıklar kısa süreli artış gösterecek olsa da, önümüzdeki haftalarda yurt genelinde etkili bir soğuk hava dalgası bekleniyor. İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, Türkiye’de bu yıl kar yağışlarının güçlü olacağını belirterek, yoğun kar dönemine dikkat çekti.

Sıcaklıklar önce artacak, sonra hızla düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, perşembe gününden itibaren hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Batı ve iç kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artması öngörülüyor. Ancak uzmanlar, bu geçici ısınmanın ardından sert bir soğuma ve yoğun kar yağışlarının yaşanacağını belirtiyor.

Marmara ve Doğu Anadolu’da sis ve pus

Marmara’nın güneyi, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer pus ve sis etkili olacak. Uzmanlara göre bu durum, yaklaşan kış sistemlerinin bir habercisi.

Dr. Okan Bozyurt: “Zayıf La Niña Türkiye için avantaj”

İklim Bilimci Bozyurt, Türkiye’nin bu yıl zayıf La Niña koşullarının etkisinde olduğunu vurguladı. Bozyurt, “La Niña’nın zayıf olduğu dönemlerde Türkiye’de kışlar genellikle hem soğuk hem yağışlı geçer. Bu, uzun süredir kuraklıkla mücadele eden bölgeler için olumlu bir gelişme,” dedi.

20 Aralık – 20 Ocak arası kar bekleniyor

Bozyurt’un paylaştığı verilere göre, 20 Aralık 2025 ile 20 Ocak 2026 tarihleri arasında Türkiye’nin büyük bölümünde yoğun kar yağışı bekleniyor. Özellikle Marmara, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Göller Yöresi ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar örtüsünün uzun süre yerde kalabileceği tahmin ediliyor.

Barajlar için umut

Baraj seviyelerinin kritik düzeylere gerilediğini hatırlatan Bozyurt, bu kış yağışların mevsim normallerinin üzerinde olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Uzman, “Bu kış sadece kar değil, yağmur açısından da bereketli geçebilir,” ifadelerini kullandı.