Türkiye, 2024 yılı sonunda beklenen yağışların çoğundan mahrum kalırken, kış kuraklığı tehdidi giderek büyüyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yusuf Demir, yağışlardaki azalmanın, tarım ve su kaynakları üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Yusuf Demir, Türkiye genelinde yağışlardaki düşüşün, özellikle kasım ve aralık aylarında kendini güçlü şekilde gösterdiğini ifade etti. Geçen yıla oranla Kasım ayında yüzde 40’lık bir azalma yaşandığını belirten Demir, Karadeniz Bölgesi de dâhil olmak üzere ülke genelinde beklenen kar yağışının yeterince gerçekleşmediğini söyledi.

Bu durumun, kış mevsiminin etkilerini oldukça zayıf hale getirdiğini vurgulayan Demir, "Kış kuraklığı yaşanıyor ve yağışların azlığı, yer altı su kaynaklarını ciddi şekilde etkiliyor" dedi.

Küresel iklim değişikliğinin gölgesinde su krizi

Demir, küresel iklim değişikliğinin etkilerini her geçen gün daha fazla hissettiklerini belirterek, 2025 yılı için dünya genelinde ciddi su sıkıntısı uyarılarına dikkat çekti. Uluslararası meteorolojik çalışmalar, 2025’in büyük bir kuraklık yılı olabileceği konusunda uyarılar yayınlıyor. Prof. Demir, "Dünyanın üçte ikisi ciddi su kıtlığı yaşayacak. Türkiye olarak, bu döneme hazırlıklı olmamız gerekiyor" diyerek, su kaynaklarının korunmasının önemine dikkat çekti.

Su kullanımında yeni stratejiler gerekli

Yağışların azalmış olması, özellikle tarım ve sanayi sektörlerinde su kullanımını yeniden şekillendirmeyi zorunlu kılıyor. Prof. Demir, halkın suyu doğru kullanabilmesi için büyük çaplı bilgilendirme ve eğitim programlarının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, yerel yönetimlerin de su kaynaklarını yönetmek ve korumak için acil eylem planları hazırlaması gerektiğini belirtti. "Yerel yönetimler, özellikle ilkbaharda düşen yağışları nasıl toplayacaklarını ve yaz aylarına nasıl aktaracaklarını planlamalıdır" dedi.

Çiftçilere büyük sorumluluk: Suyu verimli kullanma zorunluluğu

Son olarak, Demir çiftçilere suyu verimli kullanma konusunda büyük sorumluluk düştüğünü belirtti. Azalan yağış miktarlarının yer altı sularını olumsuz etkilediğini hatırlatan Demir, bu durumda çiftçilerin suyu doğru kullanarak bu kaynağı gelecek yıllara taşımaları gerektiğini vurguladı. Suyun verimli kullanımı, sadece günümüz için değil, gelecek nesillerin de su kaynaklarına erişebilmesi için kritik bir öneme sahip.