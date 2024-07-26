Günübirlik kiralamalar için uygulanan yönetmelikte devre mülklerle ilgili önemli bir değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle birlikte, devre mülklerde malikler tarafından seçilen yönetim şirketlerine kısa süreli kiralama yetkisi verildi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikler

Konutların turizm amaçlı kiralanması faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin yönetmelikte önemli değişiklikler yapıldı. Bu düzenleme, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girmiş olan yönetmeliğe ek olarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, konutların tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasları belirliyor. Yeni düzenleme ile kısa süreli kiralamalar için izin belgesi alınması şartı getirildi.

Yönetim şirketlerine kiralama yetkisi

Yeni düzenlemeye göre, devre mülkler maliklerin ortak kararıyla yönetim şirketleri tarafından kiralanabilecek. Tapuda devre mülk hakkı bulunan her bağımsız bölüm için ortak maliklerin temsilci olarak seçtiği kişiler, kararı notere onaylatacak. Bu süreçte devre mülk sözleşmesi ve imar durum belgesi örneği de izin alınırken sunulacak. İzin belgesi, kiralamanın devredildiği yönetim şirketi adına düzenlenecek.

Düzenlemenin amacı

Bu düzenlemenin amacı, devre mülklerin daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak. Yönetim şirketlerinin devre mülkleri kısa süreli kiralayabilmesi, maliklere ek gelir sağlama imkanı tanırken, turizm amaçlı konaklama seçeneklerini de artırıyor. Bu değişiklik, aynı zamanda konutların kullanımını daha esnek hale getiriyor.

Yürürlüğe giriş tarihi

Yapılan değişiklikler bugünden itibaren geçerli olacak. Malikler, devre mülklerini yönetim şirketleri aracılığıyla kısa süreli kiralayarak, daha geniş bir kitleye hitap edebilecekler.