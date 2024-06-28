Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı. Kısa vadeli mevduat faizlerinde artış görülürken, diğer vadelerde faiz oranları düştü. Vatandaşlar, en yüksek mevduat faizini hangi bankanın verdiğini merak ediyor.

Güncel mevduat faiz oranları

TCMB'nin açıklamasına göre, bankaların mevduat faiz oranları şöyle:

1 aya kadar vadede: %55.63

%55.63 3 aya kadar vadede: %58.38

%58.38 6 aya kadar vadede: %55.76

%55.76 1 yıla kadar vadede: %46.63

%46.63 1 yıl ve daha uzun vadede: %41.65

Diğer vade seçeneklerinde faiz oranları 2 puanın üzerinde düşüş gösterdi.

100 Bin TL'nin 32 günlük getirisi

100 bin lirasını mevduatta değerlendirmek isteyen biri, yıllık %55.63 faiz oranıyla 32 günün sonunda 4,287 TL faiz getirisi elde ediyor (stopaj oranı düşüldükten sonra).

500 Bin TL'nin ve 1 Milyon TL'nin aylık getirisi

500 bin TL: 21,440 TL net faiz getirisi

21,440 TL net faiz getirisi 1 milyon TL: 42,881 TL net faiz getirisi

Güncel banka faiz oranları ve getirileri

ON Dijital (ON Plus)

Faiz oranı: %50

%50 Net getiri: 40,547.95 TL

40,547.95 TL Vade sonu ödeme: 1,040,547.95 TL

Alternatif Bank (Vov Hesap)

Faiz oranı: %54

%54 Net getiri: 43,791.78 TL

43,791.78 TL Vade sonu ödeme: 1,043,791.78 TL

Fibabanka (Kiraz Hesap)

Faiz oranı: %51

%51 Net getiri: 41,358.90 TL

41,358.90 TL Vade sonu ödeme: 1,041,358.90 TL

Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap)

Faiz oranı: %48

%48 Net getiri: 38,926.03 TL

38,926.03 TL Vade sonu ödeme: 1,038,926.03 TL

ING (e-Turuncu Hesap)

Faiz oranı: %52

%52 Net getiri: 42,169.86 TL

42,169.86 TL Vade sonu ödeme: 1,042,169.86 TL

Enpara.com (Vadeli Mevduat)

Faiz oranı: %48.50

%48.50 Net getiri: 39,331.51 TL

39,331.51 TL Vade sonu ödeme: 1,039,331.51 TL

Stopaj Oranları

Mevduattan elde edilen faiz ve katılım bankalarından elde edilen kâr paylarına uygulanan stopaj oranlarında değişiklik yapıldı:

6 aya kadar vadeli hesaplarda: %5'ten %7.5'e yükseltildi

%5'ten %7.5'e yükseltildi Bir yıla kadar vadeli hesaplarda: %3'ten %5'e yükseltildi

%3'ten %5'e yükseltildi Bir yıldan uzun vadeli hesaplarda: %2.5 olarak sabit kaldı

Mevduat faizlerindeki bu güncellemeler, yatırımcılar ve mudiler için önemli değişiklikler içeriyor. En yüksek getiriyi elde etmek isteyenler için banka faiz oranlarının ve stopaj oranlarının dikkatle incelenmesi gerekiyor.