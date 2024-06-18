Kullanıcıların yaratıcılıklarını ve üretkenliklerini artırmalarına olanak tanıyan Gemini, artık Türkçe olarak mobil uygulama aracılığıyla da kullanılabiliyor.İSTANBUL (İGFA) - Kullanıcıların yaratıcılıklarını ve üretkenliklerini artırmalarına olanak tanıyan Gemini, artık Türkçe olarak mobil uygulama aracılığıyla da kullanılabiliyor.

Google’ın bugüne kadar oluşturduğu en yetenekli genel yapay zeka modeli olan Gemini, mobil uygulamasını yeni ülke ve dillerde de kullanıma açtı. Hareket halindeyken de Gemini’dan yardım alınabilmesine olanak tanıyan Gemini mobil uygulaması artık aralarında Türkçenin de olduğu daha fazla dil ve bölgede kullanılabiliyor. Artık kullanıcılar telefonlarındaki Gemini uygulamasıyla araba lastiği değiştirmeden, teşekkür notu yazmaya kadar pek çok konuda yardım alabilmek için Gemini’a yazabilir, konuşabilir veya resim ekleyebilir.

GEMİNİ UYGULAMASINA NASIL ERİŞEBİLİRSİNİZ?

Android sisteminden Gemini'a erişmek için Gemini uygulamasını indirin veya Google Asistan aracılığıyla kaydolun.

Kullandığınız Android telefona bağlı olarak Gemini'ı köşeyi kaydırarak, güç düğmesine basarak veya "Hey Google" diyerek kullanabilirsiniz.

Bu özellik, hem Gemini'a kolay erişim sağlıyor hem de doğrudan ekran üzerinden yardım sunan bir deneyim vadediyor. Google Asistan'da yer alan zamanlayıcıları ayarlama, arama yapma ve hatırlatıcıları ayarlama dahil çoğu ses özelliği, Gemini uygulaması aracılığıyla da kullanılabilecek. Gelecekte daha fazla özelliğin de desteklenmesi için de çalışmalar devam ediyor.

Google, Gemini uygulamasını ve web deneyimini dünya çapında daha fazla insana ulaştırmaya devam edecek. Genişletilmiş dil desteği ve eklenen yeni ülkelerle en yeni Gemini özelliklerine erişmek için tıklayabilirsiniz.