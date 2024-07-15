Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son dört gün içerisinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen 'Kıskaç-22' operasyonlarında FETÖ terör örgütüne yönelik önemli bir adım atıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda 74 şüphelinin yakalandığını belirtti. Operasyonlar kapsamında Adana, Ankara, Antalya, Ardahan, Aksaray, Bartın, Bursa, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Isparta, İzmir, Karaman, Kocaeli, Konya, Kütahya, Kırşehir, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat illerinde çalışmalar yapıldı.

Şüphelilerin, FETÖ'nün sözde 'Adliye Mahrem' yapılanması, 'Askeri Mahrem Yapılanması', 'Emniyet Mahrem Yapılanması' ve 'Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyet gösterdikleri, ankesörlü telefonlar ve örgüte ait kripto haberleşme programı olan 'ByLock' kullanıcısı oldukları tespit edildi. Ayrıca, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şüphelilerin ele geçirilen çok miktarda döviz, Türk Lirası, altın ve dijital materyaller ile ilgili detaylı araştırmalar devam ediyor.

Operasyonların, FETÖ'nün Türkiye'deki illegal faaliyetlerine karşı kararlı bir mücadele yürütüldüğünü ve bu çerçevede önemli sonuçlar elde edildiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin terör örgütleri ve illegal yapılarla mücadelede kararlılıkla hareket etmeye devam edeceğini ifade etti.