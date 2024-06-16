İtalyan asıllı Luca Emir Koçhisarlı, bayram tatili tercihini Alaçatı'dan yana kullanıyor.

Kamerada görüntülenen Luca'nın, Alaçatı'nın doğal güzelliklerinden ve yaz atmosferinden büyük keyif aldığı görüldü.

Arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirdi

Luca ve arkadaşları, Alaçatı'nın sahilinde güneşin ve denizin tadını çıkarırken, plajın renkli atmosferinde eğlenceli vakit geçirdi.

Luca Emir Koçhisarlı kimdir?

Emir Luca Koçhisarlı, 24 yaşında İstanbul'da yaşayan bir girişimci. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İşletme Bölümü mezunu olan Koçhisarlı, kendi işini kurmak için çalışmalar yürütüyor. Aynı zamanda modellik de yapan Koçhisarlı, yakışıklılığı ve karizmasıyla birçok hayranının kalbini kazanmış durumda. Türk televizyon dünyasında "Kısmetse Olur" adlı evlilik programında yarışmış bir isim olan Luca, programdaki kişiliği ve katılımıyla tanınıyor.