Kısmetse Olur programıyla adından söz ettiren Tuğçe Aleyna geçtiğimiz günlerde badem göz estetik operasyonu geçirdi.

"Uyanınca daha da şiş oluyorum"

Sosyal medya hesabından da gün gün durumunu bildiren fenomen en son yaptığı paylaşımda "Mornin askitellalarım uyanınca daha da şiş oluyorum" ifadelerini kullandı.

Tuğçe Aleyna'ya hayranlarından ve arkadaşlarından ise "Bella Hadid vs Tuğçe Hadid" gibi yorumlar geldi.

"Quality" kraliçesi

Programda "quality" repliğiyle de bilinen Tuğçe Aleyna şimdilerde ise dj'lik mesleğine devam ediyor. Tuğçe Aleyna'nın aynı zamanda bir kıyafet markası bulunuyor.