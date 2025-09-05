Kanal D’de yayınlanan Aile dizisinin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, dublörü Mehmet Tan’ın işten çıkarıldığını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tatlıtuğ, set emekçilerinin işsiz kalmasını istemediğini vurguladı.

Tatlıtuğ: “Set emekçilerinin işinden olmasını istemem”

Kıvanç Tatlıtuğ, açıklamasında dizi setlerinde büyük bir ekibin uyum içinde çalıştığını belirtti. Tatlıtuğ, “Bizler sette büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Yönetmeninden senaristine, kameramanından ışıkçısına, kostümcüsünden set amirleri ve tabii ki dublörleri ile dev bir ekibiz” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, Mehmet Tan ile birkaç kez aynı sette çalıştığını belirterek hukuki sürece dair yorum yapamayacağını söyledi. Tatlıtuğ, “Hiç kimsenin özellikle set emekçilerinin işinden olmasını asla istemem. Mehmet Tan ile ilgili süreç için de temennim budur” dedi.

Ne olmuştu?

Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörü Mehmet Tan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada işten çıkarıldığını duyurdu. Tan, “Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan bir sahne arkası görüntüsünde Tatlıtuğ’un tehlikeli bir sahnesinde dublör kullanıldığı görülmüştü. Görüntüler kısa sürede gündem olmuş, sosyal medyada çok sayıda yorum yapılmıştı.