Sosyal medyada “Var Böyle Tipler” adlı kanal ile tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırmakla suçlanıyor. Bu iddialarla ilgili olarak 195’er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Dolandırıcılık iddiası ve iddianamenin detayları

Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, 5 Ocak 2024 tarihinde tutuklandıktan sonra Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin mağdurlardan aldıkları parayı, mağdurların bilmediği bir ponzi sistemine dahil ettikleri ve bu sisteme sonradan girenlerden aldıkları paralarla, ilk girenlerin parasını ödedikleri belirtildi. Ayrıca, şüphelilerin Beril Talu’nun babası Ertan Koç ile birlikte 13 mağdurdandan toplamda 3 milyon 17 bin lira topladığı ve bu parayı geri ödemediği ifade edildi.

Hapis cezası talebi ve mahkeme süreci

Savcılık, tutuklu şüpheliler Kıvanç Talu ve Beril Talu ile tutuksuz yargılanan Ertan Koç hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 195’er yıl hapis cezası istemiyle dava açtı. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.