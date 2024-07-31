Kıyı Ege Belediyeler Birliği Temmuz Ayı Encümen Toplantısı, Efes Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde Selçuk Efes Kent Belleğinde yapıldı. Toplantıda, birlik üyesi belediyeleri ilgilendiren önemli gündem maddeleri ele alındı.

Ekonomik kriz ve yangınlar masada

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras ve birçok belediye başkanı katıldı. Toplantıda, geçtiğimiz günlerde Efes Selçuk’ta meydana gelen orman yangını ve yaşanan ekonomik krizle mücadele konuları ön plandaydı.

Belediyeler arası dayanışma

Birlik üyesi belediyeler, olası yangınlarda birbirlerine nasıl destek olabileceklerini ve ekonomik krizin etkilerini hafifletmek için alınacak tedbirleri tartıştı. Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, belediyelerin ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, gelirler ve giderler arasındaki farkı kapatmak için çözüm yolları aradıklarını ifade etti.

Kriz belediyeciliği ve dayanışma

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, orman yangınları ve afetler konusunda belediyelerin dayanışmasının önemini vurguladı. Kriz belediyeciliği kavramının altını çizen Sengel, doğal afetler ve ekonomik krizlerle mücadelede belediyelerin birbirine destek olması gerektiğini belirtti.

Toplantıda, su krizi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve belediyelerin mali sorunları da konuşuldu. Belediye başkanları, kaynakların verimli kullanılması ve iş birliği projeleri üzerine de değerlendirmelerde bulundu.

Katılımcılar

Toplantıya, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve encümen üyeleri katıldı.