Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı Marmaris’te Yapıldı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen toplantısı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün ev sahipliğinde Marmaris’te gerçekleşti. Toplantıda orman yangınları başta olmak üzere su yönetimi ve belediyelerin borçları gibi önemli konular ele alındı.

Orman yangınları ana gündem maddesi oldu

Marmaris’te düzenlenen Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen toplantısına, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Karaburun Belediye Başkanı Av. İlkay Girgin Erdoğan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu gibi bölgenin önde gelen isimleri katıldı. Toplantının ana gündem maddesi, son dönemde bölgede artan orman yangınları ve bu yangınlara karşı alınacak tedbirler oldu.

Hava filosunun güçlendirilmesi talebi

Toplantıda, orman yangınlarının söndürülmesinde en etkili yöntemlerden biri olan hava filosunun güçlendirilmesi konusunda bakanlığa resmi bir yazı gönderilmesine karar verildi. Ayrıca, yangınları önleyici tedbirler arasında zeytinlik alanlarının temizlenmesi ve bakımının düzenli olarak yapılması gerektiği vurgulandı.

Su yönetimi ve belediyelerin borçları tartışıldı

Orman yangınlarının yanı sıra toplantıda su yönetim planı ve belediyelerin borçları da detaylı bir şekilde ele alındı. Katılımcılar, su kaynaklarının daha etkin bir şekilde yönetilmesi için gerekli adımların atılması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı. Belediyelerin borçlanma durumları ise, sürdürülebilir mali politikaların belirlenmesi amacıyla masaya yatırıldı.

Toplantı sonunda, belediyeler arası işbirliğinin önemine dikkat çekildi ve orman yangınlarına karşı alınacak önlemler konusunda ortak bir hareket planı oluşturulması gerektiği belirtildi. Katılımcılar, bölgede yaşayan vatandaşların orman yangınları konusunda bilinçlendirilmesi için eğitim çalışmalarının artırılmasına yönelik önerilerde bulundu.