Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümeninin yeni yönetimle ikinci toplantısı 30 Temmuz Salı günü İzmir Selçuk’ta yapıldı. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Kuşadası, Çeşme, Ayvalık, Dikili, Tire, Karaburun ve Narlıdere belediye başkanları da katıldı.

'Önemli projeler kazandıracağız'

Toplantıda, belediyelerin verimli çalışması için atılacak adımlar ve eğitimlerin artırılması gibi konular görüşüldü. Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, “Birlik içinde iletişimi güçlendirecek, belediyelerimize önemli projeler kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

'Yangınların sebebi çevre kirliliği ve dikkatsizlik'

Aras, ayrıca Muğla’nın orman yangınları ve su sorunlarıyla ilgili de uyarılarda bulundu. "Yangınların başlıca sebepleri çevre kirliliği ve dikkatsizlik. Vatandaşlarımızın bu konuda daha hassas davranması gerekiyor. Ayrıca, yaşanan iklim krizi su kaynaklarımızı tehdit ediyor. Bu sorunlar karşısında neler yapabileceğimizi konuşacağız" dedi.

Başkan Aras, belediyelerin giderek artan giderleri karşısında yönetim zorlukları yaşadığını belirterek, "Birlik olarak bu durumu aşmak için neler yapabileceğimizi görüşeceğiz" şeklinde konuştu.