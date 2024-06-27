Başkan Ahmet Aras'ın yönetimindeki Kıyı Ege Belediyeler Birliği, 26 Haziran Çarşamba günü İzmir'de gerçekleştirilen Haziran 2024 Encümen toplantısında önemli kararlar aldı. Toplantı, Birlik binasında düzenlendi ve Kuşadası, Çeşme, Ayvalık, Dikili, Tire, Karaburun, Narlıdere belediye başkanları ile birlik genel sekreteri katıldı.

Toplantıda birliğin daha etkin çalışabilmesi için çeşitli adımlar tartışıldı. Bu adımlar arasında belediyelerin finansman sorunları ve çözüm önerileri, belediyelerde düzenlenecek eğitimlerin artırılması, gelir-gider düzenlemelerinin iyileştirilmesi yer aldı. Başkan Ahmet Aras, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, ilk encümen toplantısının verimli geçtiğini vurgulayarak birliğin daha aktif ve katılımcı bir yapıya kavuşması için gerekli adımların atıldığını belirtti.

Aras, "Bugün ilk encümen toplantısını gerçekleştirdik. Mevzuat değişikliği, finansman sıkıntıları, eğitimler ve gelir-gider sorunları gibi konuları masaya yatırdık. Hedefimiz, kısa sürede çözüm odaklı adımlar atarak birliğin belediyelerle yakın temas içinde olmasını ve etkin rol oynamasını sağlamak" dedi.

Ayrıca, belediyelerin finansmanında yaşanan zorluklara da değinen Aras, "Belediyelerimiz vergi yüklerinin artmasına rağmen gelirlerinde düşüş yaşamaktadır. Bu durum, tüm belediyelere önemli sorunlar yaşatmaktadır. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, gelir artırıcı önlemler ve giderlerin kontrolü için çalışmalar yapacak, ilgili bakanlıklarla işbirliği içinde olacağız" şeklinde konuştu.