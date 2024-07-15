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Bu noktalardan geçen deniz araçları vatandaşlar tarafından izlendi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün merkez yerleşkesinden başlayan saygı seyrine katılan deniz araçları, Ortaköy, Beşiktaş ve Üsküdar sahiline paralel geçiş yaptı.

Genel müdürlükte görev yapan gaziler ile terör olaylarında ve FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanların yakınlarının katıldığı etkinliğe 3 hızlı tahlisiye botu, 3 RHIB bot ve 2 römorkör katıldı.

Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın 4. gününde devam ediyor

Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın 4. gününde devam ediyor

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