Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İnci Tüney Kızılkaya, kıyı kirliliğinin deniz ekosistemleri üzerindeki etkilerini detaylandırdı. Kıyılardan atılan plastik atıkların, zamanla mikroplastiklere dönüştüğünü belirten Kızılkaya, bu mikroplastiklerin deniz canlılarına ciddi zararlar verebileceğini vurguladı.

Plastik atıkların ekosisteme etkileri

Doç. Dr. Kızılkaya, denize atılan plastiklerin güneş ışınları altında parçalanarak toksik kimyasal maddeler oluşturduğunu söyledi. Bu kimyasal maddeler, deniz canlıları için zararlı olup, genel olarak deniz ekosistemine büyük tehdit oluşturur. Mikroplastiklerin sucul sistemlere karışması, bu toksik etkilerin yayılmasına neden olmaktadır.

Atıkların su kirliliğine katkısı

Kıyı kirliliğini azaltmak için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının önemini vurgulayan Doç. Dr. Kızılkaya, çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğini ifade etti. Fabrika ve kanalizasyon atıklarının su kirliliğinin önemli kaynakları arasında yer aldığını belirtti. Ayrıca, fosfor ve azot içeren deterjan gibi maddelerin sucul sistemlerde alg çoğalmasına ve müsilaj gibi olumsuz durumlara neden olabileceğini aktardı.

Etkili atık yönetimi ve arıtma önemi

Doç. Dr. Kızılkaya, atıkların sucul sistemlere aktarılmadan önce etkili bir şekilde arıtılması gerektiğini ve katı atık yönetimi için kapsamlı planlamaların yapılması gerektiğini belirtti. Bu önlemlerin alınmaması durumunda deniz ekosisteminin olumsuz etkilenmeye devam edeceği uyarısında bulundu.