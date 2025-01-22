Gaziantep’te kız meselesi nedeniyle başlayan tartışma, bir gencin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. 19 yaşındaki Mehmet Yasin Deveci, husumetli olduğu Efe Görkem Y. ve yanındaki grupla tartışmaya girdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Mehmet Yasin Deveci sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Ağır yaralanan genç kurtarılamadı

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Deveci, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Genç adamın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemler sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Katil zanlısı yakalandı

Olayın ardından kaçan katil zanlısı 17 yaşındaki Efe Görkem Y., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyeti, cinayetle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.