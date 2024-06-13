Bu yıl ilk mezunlarını veren Alaettin Kurt Anadolu Lisesi, okul bahçesinde mezuniyet töreni düzenledi. Tören öncesi okulun oluşturduğu "Mezuniyet Komisyonu" tarafından velilere izin onay formu gönderildi. DHA'nın aktardığına göre formda, “Milli manevi değerlere, kılık kıyafet yönetmenliğindeki temel sınırlandırmalara (yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez. Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, kısa pantolon, kolu açık gömlek ve tişört giyemez. Siyasi sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz)” ifadeleri yer aldı ve velilerin imzalaması istendi.

Veliler ve okul yönetimi birbirine girdi

Ancak, dün akşam düzenlenen törene bazı kız öğrenciler, bu yönetmeliğe aykırı kıyafetler giydikleri gerekçesiyle alınmadı. Bu durum bazı veliler ve öğrencilerin tepkisine neden oldu. Veliler ve okul yönetimi arasında tartışma çıktı. Gerginliğin artması üzerine yapılan ihbarla okula jandarma ekibi sevk edildi.

"Çocuklar abartıya kaçmadan istediklerini giyerler"

Bir veli, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Benim çocuklarım eşitlik haklarını sonuna kadar kullanabilirler. Ama bir İmam Hatip Okulu ise kılık kıyafet yönetmeliğinde, başörtü değil de açık vesaire ise tabii ki bu şekilde giremezler. Ama normal bir okulda, Fen Lisesi'nde, Anadolu Lisesi'nde çocuklar çok abartıya kaçmayacak şekilde istediklerini giyebilirler. Bu çocukların anne babası yanındayken, bu şekilde bekletmek ne kadar doğru."

Olayın bildirilmesi üzerine Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, okula geldi. Doğan, veliler ve öğrencilerle konuştuktan sonra tüm öğrencilerin törene katılmasına izin verdi. Bu karar, gerginliği sona erdirdi ve mezuniyet töreni sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi.