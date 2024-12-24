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Hastanede gözlem altında tutulan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Rahatsızlanan öğrencilerin, akşam yemeğinde şehriye çorbası, etli mantı, kısır ve ıslak kek tükettiği öğrenildi. Yetkililer, söz konusu yiyeceklerden numune alarak detaylı inceleme başlattı.

Kars 'ın Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir kız yurdu nda kalan üniversite öğrencileri, yedikleri akşam yemeğinin ardından mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle toplam 37 öğrenci, Harakani Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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