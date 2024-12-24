Kars'ın Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir kız yurdunda kalan üniversite öğrencileri, yedikleri akşam yemeğinin ardından mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle toplam 37 öğrenci, Harakani Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yemek menüsü şüphe uyandırdı
Rahatsızlanan öğrencilerin, akşam yemeğinde şehriye çorbası, etli mantı, kısır ve ıslak kek tükettiği öğrenildi. Yetkililer, söz konusu yiyeceklerden numune alarak detaylı inceleme başlattı.
Sağlık durumları iyi
Hastanede gözlem altında tutulan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: AA