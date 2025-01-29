Survivor 2019 yarışmacısı ve milli güreşçi Okay Köksal, 15 yaşındaki kızı Azra’nın yaşadığı talihsiz kazanın ardından ilk kez açıklama yaptı. 10 Aralık'ta 8. kattan düşen Azra, yoğun bakıma kaldırılmış ve tedavi süreci başlamıştı.

"Tedavi sabır ve kararlılıkla devam ediyor"

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Okay Köksal, bu süreçte sessiz kalmayı tercih ettiklerini belirterek, kızı Azra’nın tedavi sürecinin en zorlu aşamalarını geride bıraktığını ifade etti. Köksal, “Şükürler olsun ki, Belinay Azra tedavi sürecinin en zorlu aşamalarını geride bıraktı ve şimdi doktorlarımızın yönlendirdiği tedavi planına sabır ve kararlılıkla devam ediyor” dedi.

Kızının güçlü duruşunun kendilerine umut verdiğini belirten Köksal, “Onun güçlü duruşu bize umut verirken, sizlerden gelen dualar ve destekler bu süreçte moral kaynağımız oldu” şeklinde konuştu. Ayrıca, kendilerine destek olanlara teşekkür ettiğini de ekledi.

Okay Köksal’ın kızına yönelik dualar ve iyi dilekler devam ederken, ailenin bu zor süreci atlatmaya çalıştığı bildirildi.