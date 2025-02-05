Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı Kızıl Goncalar dizisine Erol Afşin dahil oldu. Uluslararası projelerde boy göstermiş ödüllü oyuncu, Selim karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Selim karakteri diziye yeni bir soluk getirecek

Rejisini Ömür Atay’ın üstlendiği ve senaryosunu Necati Şahin’in yazdığı Kızıl Goncalar, 36. bölümüyle ekrana gelirken, dizinin güçlü oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Erol Afşin, dizide Settar Tanrıöğen’in canlandırdığı Saatçi Aziz’in torunu Selim olarak hikâyeye dâhil olacak.

Erol Afşin, daha önce Amerikan yapımı "Homeland" ve Fransa’nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü adayı olan "Mustang" gibi prestijli projelerde yer almış bir isim. Oyuncunun diziye katılımı, seyirci tarafından büyük bir merakla karşılandı.

Kızıl Goncalar ne zaman final yapacak?

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Kızıl Goncalar’ın uzun soluklu bir proje olarak tasarlanmadığını belirtti. Haziran ayında 50. bölüme ulaşacak dizinin, sezon sonunda final yapması bekleniyor.