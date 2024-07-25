Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi, Eylül ayında çekimlere başlayarak yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. 30 Eylül Pazartesi günü ekranlara dönecek olan dizi, izleyicileriyle buluşmak için gün sayıyor.

Kızıl Goncalar dizisi, geçtiğimiz sezon boyunca büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilmiş ve 19. bölümle sezon finali yapmıştı. Yeni sezon öncesi Eylül ayının başında çekimlere başlanan dizi, hikâyesine kaldığı yerden devam edecek.

Kadroda değişiklik haberleri

İlk bölümde izleyiciyi bekleyen sürprizler arasında zaman atlaması yer alacak. Şükrü Necati Şahin'in kaleme aldığı ve Ömür Atay'ın yönettiği yeni bölüm, karakterlerin hayatında önemli değişimlere sahne olacak. Tolga Tekin'in diziye dahil olmasının yanı sıra, iki oyuncunun ayrılacağı ve bir kadın karakterin ekibe katılacağı belirtiliyor. Meryem karakterine hapishanede tanıştığı yeni bir arkadaşın dahil olacağı haberleri, merakla beklenen detaylar arasında yer alıyor.