Kızıl Goncalar bu akşam yayınlanmayacak

Her pazartesi akşamı yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Kızıl Goncalar, 6 Ocak 2025 Pazartesi günü yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Yılbaşı tatili nedeniyle birçok dizi gibi Kızıl Goncalar da çekimlere ara verdi. 33. bölümle son olarak ekranlara gelen dizi, bu akşam tekrar bölümüyle izleyicilerle buluşacak.

Kızıl Goncalar 34. bölüm yayın tarihi açıklandı

Sevilen dram dizisinin 34. bölümünün yayın tarihi ise belli oldu. Kızıl Goncalar, uzun bir bekleyişin ardından yeni bölümüyle 20 Ocak 2025 Pazartesi günü ekranlarda olacak. Bu tarihte dizinin 34. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyor.