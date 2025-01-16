Ünlü oyuncu Mert Turak, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu NTV ekranlarında yayınlanan "Empati" programına katıldı ve ailesiyle ilgili bilinmeyenleri paylaştı. Turak, babasının köklerinin İran Horasan’dan, annesinin ise Makedon göçmeni olduğunu belirterek, "Zenginliğimi buna borçluyum. Bana verdikleri en büyük özgürlük hep söylerim... Hiç karışmadılar bana" dedi.

Boşanmayı teyzesinden öğrendi

Turak, annesi ve babasının 2005 yılında boşandığını ancak bunu teyzesinden öğrendiğini açıkladı. "Çocuk uzakta, her akşam sahneye çıkıyor, ekmeğini moraliyle kazanıyor, söylemeyelim" diyerek ailesinin ona boşanmayı anlatmadığını söyledi. Ayrıca, annesinin 5 saat süren bir ameliyat geçirdiğini de sonradan öğrendiğini dile getiren Turak, "Sana söylemedik, neden? Uzaktakine söylenmez" diyerek ailesinin kendisini işine odaklanması için bu tür konularda bilgilendirmediğini belirtti.

Ailesiyle ilgili başka bir önemli detay ise, babasının koronavirüs geçirdiğini bile ikinci eşinden öğrenmiş olmasıydı. "Baban zor durumda hala da gık demiyor, Mert’e söylemeyin diyor" diyen Turak, ailesinin böyle bir tutum sergilemesine rağmen hala onlara bir alan tanıdığını ifade etti.

İkili ilişkilerde beceriksiz

Tüm bu ailevi durumların, Mert Turak’ın ikili ilişkilerde beceriksiz olmasına neden olduğunu itiraf etti. "Ben ailemi arkamda bırakıp gelmişim" diyerek, hayatındaki kadın partnerinin de kendi işine titizlikle yaklaşması gerektiğini söyledi.