Now TV’nin Pazartesi günleri yayınlanan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan dizisi Kızıl Goncalar, bu akşam yayın akışında yer almadı. İzleyiciler, 13 Ocak’ta yeni bölümü beklerken dizinin yayınlanmama sebebi merak konusu oldu.
Yeni yıl haftası nedeniyle birçok dizi gibi Kızıl Goncalar da ekranlara bir süre ara verdi. Bu akşam yeni bölümün yayınlanmaması, dizinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla doğrulandı.
Yeni bölüm tarihi açıklandı
Dizinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "‘Ya başaramazsak Cüneyd...’ #KızılGoncalar yeni bölümüyle 20 Ocak 20.00’de NOW’da!" ifadeleriyle yeni bölümün 20 Ocak Pazartesi günü ekranlara geleceği duyuruldu.
NOW TV’nin 13 Ocak yayın akışı
Kızıl Goncalar yerine, bu akşam saat 20.00’de Bihter isimli yapım ekranlarda olacak. İşte günün yayın akışı:
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Kızıl Goncalar (Tekrar Bölüm)
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Bihter