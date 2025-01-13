Now TV’nin Pazartesi günleri yayınlanan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan dizisi Kızıl Goncalar, bu akşam yayın akışında yer almadı. İzleyiciler, 13 Ocak’ta yeni bölümü beklerken dizinin yayınlanmama sebebi merak konusu oldu.

Yeni yıl haftası nedeniyle birçok dizi gibi Kızıl Goncalar da ekranlara bir süre ara verdi. Bu akşam yeni bölümün yayınlanmaması, dizinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla doğrulandı.

Yeni bölüm tarihi açıklandı

Dizinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "‘Ya başaramazsak Cüneyd...’ #KızılGoncalar yeni bölümüyle 20 Ocak 20.00’de NOW’da!" ifadeleriyle yeni bölümün 20 Ocak Pazartesi günü ekranlara geleceği duyuruldu.

NOW TV’nin 13 Ocak yayın akışı

Kızıl Goncalar yerine, bu akşam saat 20.00’de Bihter isimli yapım ekranlarda olacak. İşte günün yayın akışı:

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Kızıl Goncalar (Tekrar Bölüm)

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Bihter