Başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın yer aldığı ve büyük ilgi gören "Kızıl Goncalar" dizisinin 'Zeynep' karakteri ile tanınan Mina Demirtaş, yaşıyla ilgili uzun zamandır süren tartışmalara O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında son verdi. Genç oyuncu, yaptığı açıklama ile izleyicileri şaşkına çevirdi.

Kızıl Goncalar'da parlayan yıldız: Mina Demirtaş

Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep karakterini canlandırarak büyük bir çıkış yakalayan Mina Demirtaş, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel sahnesinde izleyicilerle buluştu. Samimi tavırları ve doğal halleriyle geceye damgasını vuran Demirtaş, hem jüri üyelerinin hem de izleyicilerin beğenisini kazandı.

Mina Demirtaş'ın gerçek yaşı şaşkınlık yarattı

Sosyal medyada 19 yaşında olduğu konuşulan Mina Demirtaş, yaşına dair doğruyu açıkladı ve 16 yaşında olduğunu söyledi. Şubat ayında 17 yaşına gireceğini belirten genç oyuncu, bu açıklamasıyla herkesi şaşırttı.

Hadise ve Gökhan Özoğuz'dan Mina Demirtaş'a tam not

Mina Demirtaş’ın yaşını öğrenen ünlü sanatçılar Hadise ve Gökhan Özoğuz, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hadise, Kızıl Goncalar dizisinin fanı olduğunu söyleyerek genç oyuncuyu öve öve bitiremedi.