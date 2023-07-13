İSTANBUL, (DHA) - Türk Kızılay'ın vekaletle kurban kesim kampanyasıyla hazırlanan kurban payları, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen ailelere dağıtıldı. Konteyner kentlerde kalan aileleri ziyaret eden gönüllüler, hayırseverlerin kurban vekaletleriyle hazırlanan 2'şer kiloluk paketleri hanelere ulaştırdı. Deprem bölgesinde toplamda 50 tonluk kurban payı dağıtımı gerçekleştirildiği açıklandı.

Kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Kızılay, hazırladığı 2'şer kiloluk paketlerle de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerde konteyner kentlerde yaşayan afetzedelere destek oldu. Toplamda ikişer kilodan oluşan 25 bin paket kurban eti hazırlayan Kızılay gönüllüleri 50 tonluk kurban payını konteyner kentlerde yaşayan ailelere ulaştırdı.

Kızılay et olarak yaptığı dağıtımların dışında aldığı vekâletlerden ayrıca Et ve Süt Kurumu iş birliğiyle kavurma konserveleri hazırlıyor. Kızılay, hazırlığını yaptığı kurban kavurma konserveleriyle yıl boyu ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırmaya devam edeceğini açıkladı. Kızılay, 2023 Vekaletle Kurban Kampanyası kapsamında Türkiye'nin yanı sıra 21 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine de ulaştı. Kızılay, yurt dışında daimi temsilcilikleri ile açlık ve savaşla mücadele eden ülkelerde kurban etlerinin dağıtımını bayram boyunca gerçekleştirdi. Bu yıl yaklaşık 3,5 milyon kişiye kurban eti dağıtılması planlanıyor.