Türk Kızılay, deprem bölgesinde ekonomik canlanmayı desteklemek amacıyla başlattığı Esnaf Destek Programı'nın ikinci fazı kapsamında 3 bin 544 işletme sahibine 97.8 milyon TL ödeme yaptı. Bu yıl toplam ödeme miktarı yaklaşık 200 milyon TL'ye ulaştı.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türk Kızılay, Esnaf Destek Programı'nın ikinci aşamasını tamamladı. Depremden en çok etkilenen bölgelerdeki esnafın yaralarını sarmak ve yerel ekonomiyi canlandırmak amacıyla yapılan bu destekle, 3 bin 544 işletme sahibine ikinci ödeme dilimi olarak 97 milyon 865 bin TL ödeme gerçekleştirildi. Bu ödeme ile birlikte 2024 yılı boyunca programa yapılan toplam ödeme miktarı 196 milyon 765 bin TL'ye ulaştı.

Destek alan iller ve iş kolları

Esnaf Destek Programı'nın ikinci fazından Adıyaman’da 550, Gaziantep’te 215, Hatay’da 1478, Kahramanmaraş’ta 583, Malatya’da 562 ve Osmaniye’de 156 işletme sahibi yararlandı. Destek alan işletmeler arasında tesisatçılıktan pastaneciliğe, kuaförlükten terziliğe kadar farklı iş kollarında faaliyet gösterenler bulunuyor.

Programın amacı ve öncelikleri

Kızılay, deprem bölgesindeki illerde ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasına destek olmak için başlattığı Esnaf Destek Programı'yla işletme sahiplerinin ekipman, ham madde ve diğer malzemeleri temin ederek yeniden işlerini açmasına katkıda bulunuyor. Program, özellikle engelliler, kadınlar ve yaşlılar gibi hassas gruplara öncelik vererek, toplumun her kesiminin ekonomik iyileşme sürecine dahil olmasını amaçlıyor.

Uygunluk kriterleri ve süreç

Esnaf Destek Programı'nın temel uygunluk kriterleri arasında, işletmenin depremden doğrudan etkilenmiş olması, işletme sahibinin tekrar faaliyet gösterebilecek kapasitede olması, mikro veya küçük ölçekli bir işletme olarak sınıflandırılması ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na kayıtlı olması yer alıyor. Programın ikinci fazı kapsamında bu şartları sağlayan tüm esnafa ilk ödemeler Haziran ayında yapılmış, gerekli belgeleri ibraz eden esnafa ise planlanan ikinci ödemeler gerçekleştirildi.

Geçmiş destekler ve gelecek planları

6 Şubat depremlerini takiben hayata geçirdiği program kapsamında Türk Kızılay, 2023 yılında 607 esnafa 25 milyon TL destek sağlamıştı. Kızılay, deprem bölgesinde ekonomik toparlanmayı hızlandırmak ve esnafın yeniden iş hayatına dönmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.