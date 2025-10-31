AYDIN’ın Nazilli ilçesinde Kızılay Haftası Nazilli’de bulunan Aslı Mustafa Takmaklı Fatih İlkokulunda düzenlenen törenlerle kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Nazilli Kızılay Şube Başkanı Mevlüt Günay tarafından Kızılay Haftasının anlam ve önemini belirten konuşma yaparak, “Kızılay 157 yıl önce kuruldu. ‘Yaralı Askerlere Yardım Cemiyeti’ adıyla kuruldu. 1933’te Atatürk’ün önerisiyle Türkiye Kızılay Cemiyeti adını aldı. Kızılay acil yardım, afet yönetimi, kan bağışı, gıda ve barınma yardımları gibi pek çok alanda hizmet vermektedir. İnsaniyet, tarafsızlık, bağımsızlık, gönüllülük, birlik, evrensellik ve saydamlık olarak 7 temel ilkesi bulunmaktadır” dedi.

Kızılay konulu şiirler okundu. Kızılay şarkısının ardından okul öğrencileri tarafından Halk oyunları gösterisi yapıldı. Öğrencilere tablet ödülleri Nazilli ilçe Kaymakamı Huriye Küpeli Kan tarafından verildi.

Nazilli’de ‘Kızılay Haftası’ münasebetiyle hazırlanan programda katılan vatandaşlara Aşure ikram edildi.

Aslı-Mustafa Takmaklı Nazilli Fatih İlkokulu ve Nazilli Türk Kızılay Derneği tarafından düzenlenen ‘Kızılay Haftası’ programının sunuculuğunu okulun 2/G sınıfından Almina Alya Çiftçi ve 2/H sınıfından Ecrin Ertürk yaparak protokol üyelerinden ve davetlilerden büyük alkış aldılar.

Nazilli’de Kızılay Haftası dolayısıyla, Türk Kızılayı Nazilli Şubesi ve Aslı Mustafa Takmaklı Fatih İlk okulunun bahçesinde okul müdürü Ali İhsan Karakaya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe; Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Bozdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, Kızılay Nazilli Şube Başkanı Mevlüt Günay, resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri, siyasi parti temsilcileri öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldılar.

