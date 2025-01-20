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Muhammen Bedel: 185 milyon TL

Türk Kızılay , İzmir Karaburun ’daki 120 bin metrekarelik dev zeytinliğini açık artırma usulüyle satışa sunuyor. Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre, 185 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarılan zeytinlik , denize sıfır konumuyla dikkat çekiyor. İhale 20 Şubat 2025’te yapılacak.

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