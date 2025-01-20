Türk Kızılay, İzmir Karaburun’daki 120 bin metrekarelik dev zeytinliğini açık artırma usulüyle satışa sunuyor. Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre, 185 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarılan zeytinlik, denize sıfır konumuyla dikkat çekiyor. İhale 20 Şubat 2025’te yapılacak.
İşte detaylar:
İhale Tarihi: 20 Şubat 2025, saat 14.00
Muhammen Bedel: 185 milyon TL
Geçici Teminat: 9 milyon 250 bin TL
İhale Yeri: Türk Kızılay Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu
İhaleye katılacak olanlar, geçici teminatı Ziraat Bankası’na yatırmak zorunda. Detaylı bilgilere Kızılay'ın resmi internet sitesinden ulaşılabilir.