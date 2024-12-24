Kızılay Konak Şubesi, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek bin çocuğa çikolata dağıttı. Etkinlik, çocukların yüzlerinde mutluluk bırakırken, yardımların artarak devam edeceği vurgulandı.

Çocukların mutluluğu için el ele

Kızılay Konak Şubesi, bağışçıların destekleriyle hayata geçirdiği etkinlikte, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştı. Şube Başkanı Melih Bingöl, dağıtım etkinliğinde yaptığı açıklamada, çocukların yüzlerindeki mutluluğun kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. “Bu tür ürünlere maddi olarak ulaşamayan ailelerin çocuklarında eksiklik hissi ve üzüntü oluşuyor. Bu da bizim gibi sosyal sorumluluk bilinci taşıyan kurumların daha çok çalışması gerektiğini gösteriyor” diyen Bingöl, benzer projelerin artarak devam edeceğini belirtti.

Bağışçılara teşekkür

Başkan Bingöl, bu tür etkinliklerin hayata geçmesinde en büyük payın bağışçılarda olduğunu vurgulayarak, “Bağışçılarımızın desteğiyle yüzlerce çocuğun kalbine dokunmayı başardık. Bu, sadece bir başlangıç” dedi.

Kızılay Konak Şubesi, çocuklara yönelik etkinliklerin yanı sıra farklı alanlarda da destek çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki dönemlerde eğitim, gıda ve barınma gibi ihtiyaçlar için de projeler geliştirileceği açıklandı.