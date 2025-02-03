Türk Kızılay Karşıyaka Şube Başkanlığı, kış döneminde maddi durumu yetersiz ailelere yönelik kıyafet ve gıda yardımları yaparak soğuk günlerde yardıma muhtaç kişilere umut olmaya devam ediyor.

Sosyal market ihtiyaç sahiplerine umut kapısı

Türk Kızılay Karşıyaka Şubesi, sosyal market uygulamasıyla ilçedeki yardıma muhtaç ailelere destek sağlıyor. Bağışçıların katkıları ve gönüllülerin çabalarıyla toplanan kıyafet, ayakkabı, battaniye gibi malzemeler, ihtiyaç sahibi ailelere özenle dağıtılıyor. Sosyal market, ailelerin bedenlerine uygun kıyafetleri seçebildikleri bir platform olarak hizmet veriyor.

Dayanışmanın gücü

Şube Başkanı Kâmil Karadeniz, Kızılay’ın her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirterek, gönüllü çalışmalarının toplumda nasıl büyük bir fark yarattığını vurguladı. Özellikle çocukların mutluluğunun kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Karadeniz, Kızılay ailesi olarak ilçedeki yardıma muhtaç ailelere ulaşmak için gayretle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.