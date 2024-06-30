AYDIN’ın turizm merkezlerinden olan Kuşadası ilçesinde devam eden orman yangını söndürme çalışmalarına Nazilli Belediyesi’nden de tam destek. Nazilli Kızılay şube Başkanı Mevlüt Günay’da anında Kızılay İkram aracı ve Kızılay Aslı Takmaklı mobil mutfağı ile yangın bölgesine giderek yangın söndürme ekiplerinin su, ayran çay gibi ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar.

Nazilli Belediyesine ait ekipler, İzmir’in Selçuk ilçesinden başlayıp Aydın’ın Turizml Merkezlerinden olan Kuşadası ilçesindeki ormanlık alana ulaşan ve rüzgarın etkisiyle büyümeye devam eden yangının söndürme çalışmalarına tam destek veriyorlar. Aydın Valisi Yakup Canpolat ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgiler aldılar.

İzmir Selçuk ve Kuşadası sınırında yangın çıktığı haberini alan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, söndürme çalışmalarına destek sağlanması için ekiplerine talimat verdi.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürmek için canla başla mücadele eden ekipler, Aydın Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de yardıma gelen itfaiye çalışanlarıyla koordineli bir şekilde yangına müdahale etmeye devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına gece sabaha kadar Orman Bakanlığına ait 3 gece görüşlü Helikopter havadan sürdürürken karadan da binlerce çalışan ekipler çalışmalarını sürdürdüler. Havanın aydınlanması ile birlikte çok sayıda hava aracı havadan yangın söndürme çalışmalarına katıldılar. bölgede yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Selçuk ve Kuşadası halkına geçmiş olsun dileklerini dileten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, “Böyle bir felaketin yaşanması bizleri derinden üzmüştür. Tek bir ağacımız bile hepimiz için çok kıymetlidir. Yaşanan aşırı sıcakların otları kurutması ve rüzgarın etkisiyle yangın ne yazık ki çok fazla büyüdü. Tek temennimiz yangının daha fazla büyümeden biran evvel kontrol altına alınmasıdır. Bölgede onlarca ekip havadan ve karadan yangın söndürme çalışmalarını canipare bir şekilde sürdürüyorlar” dedi.

Nazilli Kızılay şube Başkanı Mevlüt Günay’da anında yangın bölgesine giderek yangın söndürme ekiplerinin su, ayran çay gibi ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını belirterek, “Biz Nazilli Türk Kızılay Şubesi olarak İkram aracımız, Mobil mutfağımız ve Kızılay ekiplerimiz ile birlikte yüreğimizi yakan orman yangını bölgesine ulaştık.

Selçuk Kuşadası yangınında yangınla kahramanca mücadele eden ormancılarımız ve gönüllülerimize su ayran çay bisküvi kek ve kumanya ikramımızla destek sağladık. Destek ve yardımlarımız ekiplerimiz tarafından sürdürülüyor” dedi.

Editör: Kemal Altan