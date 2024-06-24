Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı-Malatya karayolu üzerindeki Ak Toprak Köyü kırsalında Kızılçam Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi ve yoğun çabalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

30 dönümlük alan zarar gördü

Yaklaşık 30 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü yangında, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili detaylar araştırılıyor.

Yangın büyümeden kontrol altına alındı

Yangının kısa sürede büyümesi ve ormanın geniş bir kısmını tehdit etmesi, bölge halkını endişelendirdi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Ancak, yangının çıkış nedeni hala belirsizliğini koruyor ve yetkililer bu konuda çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının ardından yetkililer, olay yerinde incelemelere başladı. Yangının çıkış nedeni ve sorumluları hakkında detaylı bir soruşturma yürütülüyor. Bölgede benzer olayların önlenmesi için ek tedbirler alınacağı belirtiliyor.