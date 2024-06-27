Uşak'ın Kızılcasöğüt beldesinde 28-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan "Kızılcasöğüt Sarıçam Yaz Şenlikleri", üç gün boyunca renkli ve dopdolu bir program sunacak. Uşak Kızılcasöğüt Belediyesi tarafından organize edilen etkinliklerde her gün farklı etkinlikler ve gösteriler yer alacak.

28 Haziran (İlk Gün):

- Saat 18.00: Açılış Programı

- Saat 18.30: Stantların Açılışı

- Saat 19.00: Barış Topdemir Fotoğraf Sergisi

- Saat 19.30: Paramotor Gösterisi

- Saat 20.00: Ayna Halk Oyunları GSK Gösterisi

- Saat 20.30: Ayhan Aydın THM Korosu Konseri

- Saat 21.30: Ufuk Çakır Konseri

29 Haziran (İkinci Gün)

- Saat 12.00: Stantların Açılışı

- Saat 13.30: Barış Topdemir Fotoğraf Sergisi

- Saat 14.30: Hacivat ve Karagöz Oyunları

- Saat 15.00: Sokak Oyunları

- Saat 15.30: Çocuk Şarkıları ve Oyunlar

- Saat 16.00: Çorap Kukla Yapımı Atölyesi

- Saat 17.00: İp Çekme Yarışması

- Saat 21.00: Uşak Belediyesi Kent Orkestrası Konseri

**30 Haziran (Üçüncü Gün):**

- Saat 12.00: Stantların Açılışı

- Saat 15.30: Palyaço ve Oyunlar

- Saat 16.00: Sokak Oyunları

- Saat 19.00: Çocuk Şarkıları ve Oyunlar

- Saat 19.30: Fotoğraf Çerçevesi Atölyesi

- Saat 20.30: Emre Yılmaz Konseri

- Saat 21.00: Tolga Çandar Konseri