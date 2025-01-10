Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 10 Ocak 2025 tarihinde 83. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizi her zamanki saatinde, akşam 20:00'de yayınlanacak. Yeni bölümde Görkem ve Nilay karakterlerinin öne çıkacağı sahneler dikkat çekecek.

Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor?

Son günlerde Kızılcık Şerbeti ile ilgili final yapacağına dair iddialar gündeme gelmiş olsa da, yapım ekibinden ya da kanal yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin reytingleri ve izleyicilerin ilgisi, şu an için bu iddiaları çürütüyor. Yani Kızılcık Şerbeti şimdilik final yapacak gibi görünmüyor.

Nilay karakteri diziden ayrılıyor mu?

Fragmanda Nilay karakterinin sağlık durumunun kötüleştiği ve eşinin "Doktor aradı, durumu ağır" şeklindeki sözleri büyük bir merak uyandırdı. Nilay’ın annesinin, "Gitti kızım, gitti, doyamadım!" diyerek gözyaşı dökmesi, karakterin ölümüne dair söylentileri güçlendirdi. Feyza Civelek (Nilay'ı canlandıran oyuncu) sosyal medyada "Spoiler veremiyorum ama şok olacağınız şeyler olacak" şeklinde bir paylaşımda bulunarak izleyicilerin merakını daha da artırdı. Nilay’ın dizideki akıbeti, bu akşamki bölümde netlik kazanacak.