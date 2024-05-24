Geçtiğimiz günlerde psikolojik olarak zorlandığını ve tükenmişlik sendromu yaşadığını söyleyen Müzde Uzman, bu durumuyla ilgili bir video paylaşmıştı. Dizinin makyözü Esra Okumuş Şahin, Uzman'ın videosuna tepki olarak, "Tükenmişlik sendromuna yakalandım. Hem de çok yakalandım. Beni sizler tükettiniz. Allah düşmanımın başına bile vermesin" diyerek alaycı bir video çekti.

Müzde Uzman'ın hayranları ve takipçileri, Şahin'in videosuna tepki göstererek, Uzman'ın yaşadığı zorluğa saygısızlık yapıldığını savundu. Uzman da bu duruma bir açıklama yaparak, Şahin'in video çekerken alaycı bir niyetinin olmadığını ve kendisinin de benzer duygular yaşadığını belirtti.

Ancak bu açıklamalara rağmen, dizinin yapımcısı Faruk Turgut, gelen tepkilere kayıtsız kalmadı ve Şahin'in videosunun "hoş olmadığını" belirterek, "Gereği yapılacaktır" dedi. Yapımcının bu açıklamasının ardından, Şahin'in Kızılcık Şerbeti dizisindeki işine son verildiği öğrenildi.

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