Yeni sezonun çekimleri 23 Ağustos'ta başlıyor. Bu sezonda, diziye katılacak yeni karakterlerle hikaye daha da renkli hale gelecek.

Yeni karakterler ve oyuncu kadrosu

Dizinin kadrosuna yeni isimler katılıyor. Şebnem Bozoklu, Kıvılcım’ın Meri lakaplı kuzeni Meryem karakterini canlandıracak. Fırat Çelik, yayınevi sahibi Cemal rolüyle diziye dahil oluyor. Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç ise “Firuz” karakterine hayat verecek.

Şebnem Dönmez ve Servet Pandur kadroda

Dizinin kadrosuna katılan diğer önemli isimler Şebnem Dönmez ve Servet Pandur. Şebnem Dönmez, Giray’ın (Kaan Taşaner) üvey annesi Heves karakterini canlandıracak. Servet Pandur ise Görkem’in (Özge Özacar) babası Resul’un (Murat Ercanlı) yeni evleneceği kadın Hacı Asude rolüyle ekranlara gelecek. Hacı Asude, aynı zamanda Batuhan Yüzgüleç’in hayat vereceği Firuz’un da annesi olarak dizide yer alacak. Firuz karakterinin Nursema’ya partner olacağı konuşuluyor.

Yönetmen ve prodüksiyon detayları

Dizinin yönetmen koltuğunda Ketche oturuyor. Yeni sezonun çekimleri için hazırlıklar tamamlandı ve ekip 23 Ağustos’ta sete çıkacak.

İzleyicileri neler bekliyor?

"Kızılcık Şerbeti"nin 3. sezonu, yeni karakterler ve hikayelerle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Şebnem Dönmez ve Servet Pandur’un diziye katılması, izleyicilerin merakını daha da artırıyor.

Dizinin yeni sezonunda neler olacak?

Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuyla birlikte izleyicileri ekrana kilitlemeye devam edecek. Dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosuyla 3. sezonda da büyük beğeni toplayacak.