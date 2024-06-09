Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon finaliyle izleyicileri adeta nefessiz bıraktı.
Kaosun zirveye ulaştığı dizide, izleyiciler ekran başında gergin anlar yaşadı. Sezon finaliyle birlikte 4 oyuncu kadrodan ayrıldı.
Selin Türkmen, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın kadrodan ayrıldığı dizinin yeni sezonu merakla beklenirken, Birsen Altuntaş'tan sürpriz bir haber geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna 5 yeni oyuncu dahil olacak.
Kızılcık Şerbeti'ne kimlerin dahil olacağı henüz belli değilken, bu isimlerden birinin Giray'ın yanındaki gizemli kadını canlandıracağı belirtildi.
Editör: Sude Kula