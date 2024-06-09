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Kızılcık Şerbeti'ne kimlerin dahil olacağı henüz belli değilken, bu isimlerden birinin Giray'ın yanındaki gizemli kadını canlandıracağı belirtildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna 5 yeni oyuncu dahil olacak.

Selin Türkmen, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın kadrodan ayrıldığı dizinin yeni sezonu merakla beklenirken, Birsen Altuntaş'tan sürpriz bir haber geldi.

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