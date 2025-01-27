Kızılcık Şerbeti'nde Ifşa Krizi Patladı!

Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti, yeni bir skandalla gündemde. Tüm haftanın senaryosu sosyal medyada ifşa edildi, ekip sorumluyu bulmak için harekete geçti.

Senaryo peş peşe sızdırıldı

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde senaryo sızıntıları krize neden oldu. Geçtiğimiz hafta dizide Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, elindeki senaryoyu sosyal medya hesabından paylaşarak ifşaya neden olmuştu. Bu hafta ise bilinmeyen bir kullanıcı, dizinin 86. bölüm senaryosunu video formatında yayınladı.

Videoda, sayfaların tek tek çevrildiği ve tüm detayların açıkça gösterildiği görüldü. Bu olay sonrası dizi ekibi, senaryoyu yayınlayan kişiyi bulmak için kapsamlı bir araştırma başlattı.

Ekip sızıntıyı araştırıyor

Senaryo sızıntısıyla ilgili ekipteki herkesle tek tek görüşen yapım ekibi, bu krizi çözmek için harekete geçti. Feyza Civelek ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda esprili bir üslupla, “Ölmedik, geri geldik” diyerek elindeki senaryoyla bir fotoğraf paylaştı. Ancak bu paylaşım, ters çevrilen senaryo sayfalarının detaylarının okunmasına neden oldu. Takipçiler, Firaz’ın Nursema’yı öperek aşkını ilan ettiğini bu paylaşım sayesinde öğrendi.

Yükselen reytinglerle gelen krizler

Reytinglerde zirveyi zorlayan Kızılcık Şerbeti, ardı ardına yaşanan skandallar nedeniyle gündemden düşmüyor. Bu sızıntıların diziye olan ilgiyi artırdığı söylense de, yapım ekibi bu durumun kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyor.