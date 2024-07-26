Selin Türkmen, yeni sezonda ATV'de yayınlanacak olan Kara Dut dizisinde Burak Dakak ile başrolü paylaşacak.

Ekranlara dönüyor

Selin Türkmen, Kızılcık Şerbeti'ndeki başarılı performansının ardından Tims&B imzalı Kara Dut dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sırma Yanık'ın kaleme aldığı ve Murat Saraçoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği dizinin kadrosu, birbirinden yetenekli isimlerle dolu. Türkmen, yeni dizisinde Burak Dakak, İrem Helvacıoğlu, Engin Şenkan, Aslı İnandık, Onur Gürçay, Ebrar Karaban ve Naz Elmas gibi ünlü isimlerle birlikte rol alacak.

Burak Dakak ile partner

Kara Dut dizisinde Burak Dakak ile partner olacak olan Selin Türkmen, Zuhal'in kardeşi ve Tayfun'un sevgilisi Aslı karakterine hayat verecek. Burak Dakak ise Zuhal'in büyük aşkı Tayfun'un kuzeni Bora rolünü canlandıracak. İrem Helvacıoğlu'nun canlandırdığı Zuhal karakteri ile Burak Dakak'ın oynadığı Bora'nın arasındaki ilişkiler ve Selin Türkmen'in karakteri Aslı'nın hikayesi, dizinin ana temasını oluşturacak.