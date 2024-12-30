Cuma akşamlarının en çok izlenen dizilerinden Kızılcık Şerbeti, izleyicileri şaşırtacak bir gelişmeye sahne oluyor. Diziden 4 ismin ayrılacağına dair iddiaların ardından, yeni bir oyuncu kadroya katılacağı müjdesi geldi. Bu sürpriz isim, seyirciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor!

Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna bomba isim: Ece İrtem

Kızılcık Şerbeti, adından söz ettirmeye devam ederken, dizinin 84. bölümünde önemli bir gelişme yaşanacak. Son olarak Sandık Kokusu dizisinde yer alan Ece İrtem, Kızılcık Şerbeti dizisine katılacak. İrtem, yeni karakteri Işıl Türkkan’la seyirci karşısına çıkacak.

Işıl Türkkan: Yeni müdür ve eski tanıdıklar

Ece İrtem’in hayat vereceği Işıl Türkkan, Abdullah Ünal’ın oteline Hollanda’dan gelen yeni müdür olarak diziye giriş yapacak. Işıl karakterinin, İzmir’den tanıdığı Kıvılcım’la geçmişteki bağları da merak uyandırıyor. Yeni gelişmelerle birlikte, Kızılcık Şerbeti izleyicileri, Işıl’ın ekibe nasıl dahil olacağını ve karakterin diziye nasıl etki edeceğini sabırsızlıkla bekliyor.