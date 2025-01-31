Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 86. bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Fragmanda Fatih’in vurulması, karakterin akıbetiyle ilgili soru işaretleri oluşturdu.

Fatih diziden ayrılıyor mu?

Doğa ile yeniden birlikte olabilmek için büyük bir değişim sürecine giren Fatih’in, silahlı saldırıya uğraması sosyal medyada gündem oldu. Fragmandaki dramatik sahneler sonrası “Fatih ölecek mi?” ve “Doğukan Güngör diziden ayrılıyor mu?” soruları merak konusu haline geldi. Ancak ne yapım ekibinden ne de oyuncudan konuyla ilgili resmi bir açıklama geldi.

Kulislerde dolaşan iddialara göre Fatih karakteri dizide kalmaya devam edecek. Ancak hikâyenin nasıl şekilleneceği ve Fatih’in hayatta kalıp kalamayacağı 86. bölümde netlik kazanacak.

Kızılcık Şerbeti 86. bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümü, 31 Ocak Cuma akşamı Show TV’de izleyiciyle buluşacak. Dizinin yeni bölümü, Fatih’in kaderini belirleyecek sahnelerle büyük merak uyandırıyor.