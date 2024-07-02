Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Doğukan Güngör, eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte tatilde görüntülendi. İkilinin arasında bir ilişki olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör, sezon finalinin ardından tatil yapmak için Çeşme'ye gitti. Güngör, Çeşme'deki tatilinde Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte objektiflere yakalandı.

Çeşme'de tatil keyfi

Bu sene Survivor All Star'da başarılı performansıyla dikkat çeken şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve Doğukan Güngör, Çeşme'deki bir beachte deniz ve güneşin tadını çıkardı. İkilinin birlikte zaman geçirmesi, aşk dedikodularını da beraberinde getirdi. Ancak, şu ana kadar ikilinin ilişki durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Doğukan Güngör, daha önce mayıs ayında dansçı Aleyna Yalçın ile bir mekanda görüntülenmişti. Kameraları fark edince panikleyen oyuncu, Yalçın'ı yanından uzaklaştırmış ve görüntülerin yayınlanmamasını istemişti. Bu olay sonrası açıklama yapan Güngör, Yalçın ile sadece arkadaş olduklarını ve paniklediği için böyle bir tepki verdiğini belirtmişti.