Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ceren Karakoç, NTV'de yayınlanan "Empati" programına katıldı ve ailesiyle ilgili bilinmeyen yönlerini ilk kez paylaştı.

"Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum"

Ceren Karakoç, annesinin hipofiz tümörü teşhisi nedeniyle yaşadığı zor dönemi ve babasının kendisine verdiği desteği anlattı. Annesinin hastalığı sürecinde, babasının onun yerine evdeki tüm sorumlulukları üstlendiğini vurgulayan Karakoç, "Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum. Çocukluğum annesiz geçti" dedi.

"Güçlü bir kadın olmamı sağladı"

Babasıyla yaşadığı özel bağdan bahseden Karakoç, "Babasının sevgisi, bugün güçlü bir kadın olmamı sağladı" şeklinde duygusal bir açıklama yaptı. Babasının her konuda ona nasıl destek olduğuna değinen Karakoç, yatak toplamayı ve birçok şeyi ilk kez babasından öğrendiğini söyledi.

Ceren Karakoç, eşi Osman Karakoç ile tanışma hikayesini de paylaştı. "Osman'la iş yerinde tanıştık. Aşık olduk, 5 ay sonra evlenme teklif etti, hemen kabul ettim. 2013'ten beri evliyiz" dedi.