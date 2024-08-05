Bayraktar KIZILELMA’nın son testi, insansız hava aracının yeni motoruyla süpersonik hıza ulaştığını gösterdi.

Yeni motorla süpersonik performans

Bayraktar KIZILELMA, savunma sanayii alanında önemli bir adım atarak, süpersonik hızlara çıkabilen yeni versiyonuyla dikkat çekiyor. Daha önceki versiyonlarında Ukrayna imzalı AI-25 motoru kullanılırken, bu motorun süpersonik uçuş kabiliyeti bulunmuyordu. Son testlerde ise AI-322F kodlu motorun kullanıldığı görüldü. Bu motor sayesinde KIZILELMA, süpersonik hızda daha fazla faydalı yük taşıyabiliyor.

"Bu motorla Bayraktar KIZILELMA süpersonik hıza daha fazla faydalı yük taşıyarak çıkabilecek," diyor savunma uzmanı Yusuf Akbaba. Bu yüklerin silahlar ve gelişmiş sensörler olduğunu belirtiyor.

TCG Anadolu’ya hazırlık

KIZILELMA’nın yeni motoru, TCG Anadolu’ya iniş-kalkış planlamalarını da hızlandırıyor. Akbaba, özellikle kalkışta ihtiyaç duyulan kısa sürede yüksek hız gereksiniminin bu motorla aşılabileceğine dikkat çekiyor.

Platformun aerodinamik yapısında da önemli değişiklikler yapıldığını belirten Akbaba, "Burun kısmının aerodinamik yapısı değişti. Buraya ASELSAN tarafından üretilen Murad AESA radarı gelecek. Ayrıca IRST’in (Kızılötesi arama ve takip sistemi) konulacağı yer de yeni tasarımda görülüyor," diyor.

Dikey stabilizatörlerin iki parçadan tek parçaya düşürüldüğünü ve kontrol sistemlerinin içeri alındığını ekleyen Akbaba, bu değişikliklerin platformun düşük görünürlük özelliğini artıracağını vurguluyor. "KIZILELMA görülmeden görecek ve hedef olmadan hedef alacak," diyerek bu gelişmeleri özetliyor.

Geleceğe yönelik gelişmeler

KIZILELMA’nın ilk versiyonları daha düşük hacimli motorlarla test edilmeye devam ederken, Baykar farklı versiyonlar üzerinde de çalışıyor. İki motorlu bir KIZILELMA beklentisi oldukça yüksek. Ayrıca, yerli TEI-TF 10000 turbofan motor için de çalışmalar sürüyor.

"Diğer insansız hava araçlarında olmayan hava-hava muharebesi kabiliyeti ve öz savunma sistemleri KIZILELMA’da olacak," diyor Akbaba. Bu kabiliyetlere sahip versiyonların 2025-2026 yıllarında envantere girmesi bekleniyor.

Son olarak, ROKETSAN tarafından paylaşılan SOM-J füzesi çizimine dikkat çeken Akbaba, "Düşük görünürlüğe sahip insansız hava aracı ve savaş uçağı geliştirirken buna ayak uyduracak mühimmatlar çok kritik. Türkiye bu konuda da çalışmalarını sürdürüyor," diyerek geleceğe yönelik umut verici gelişmeleri vurguluyor.