Müziğin usta ismi Edip Akbayram, düşme sonucu oluşan iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyor. Sanatçının ikinci kez ameliyat edildiği ve durumunun yakından takip edildiği öğrenildi. Ailesi, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Edip Akbayram, düşmeye bağlı oluşan iç kanama nedeniyle geçen günlerde hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından hızla müdahale edilen Akbayram, kısa sürede ameliyata alındı. Bugün ikinci kez ameliyat edilen sanatçının, yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Usta sanatçının kızı Türkü Akbayram, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, babasının durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Babamız, Edip Akbayram’ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi devam etmekte olup en yakın zamanda sizlerle iyi haberler paylaşmayı umuyoruz."