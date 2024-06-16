Ayakları kayan genç kızın yardımına babası Mehmet Yavuz ve abisi Ömer Yavuz koştu. Ancak dalgalı denizde çırpınan genç kız ile babası ve abisi kısa sürede çıkmayı başaramadı.

Olayı fark edenler hemen 112 Acil Çağrı merkezine haber verdi. İhbar üzerine dalgıçlar, sağlık ekipleri ve jandarma bölgeye yönlendirildi. Uzun çabalar sonucu genç kız ile abisi ve babası denizden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından üçü de hastaneye kaldırıldı.

Babası Mehmet Yavuz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kızının durumu ise ağır olduğu bildirildi.